Muğla'da Arapça kursu kapanış programıyla sona erdi - Son Dakika
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Muğla'da Arapça kursu kapanış programıyla sona erdi

Muğla İl Müftülüğü ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Arapça kursunun kapanış programı, Kötekli Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Programda öğrencilere sertifikaları takdim edildi ve başarıları tebrik edildi.

09.06.2024 13:01
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Muğla İl Müftülüğü ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Arapça kursu, yıl sonu kapanış programıyla sona erdi.

Muğla İl Müftülüğü Vaizi ve Gençlik Koordinatörü Cüneyt Çakır tarafından verilen A1 seviye Arapça kursunun kapanış programı, Kötekli Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Program, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çelikel, Yazar ve Uzman Vaiz Mustafa Kılınç, Muğla İl Müftülüğü Vaizi ve Gençlik Koordinatörü Cüneyt Çakır ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında, kitap söyleşisi ve ikramlar yer aldı. Etkinliklerde samimi sohbetler edildi ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programın sonunda, öğretmenler tarafından öğrencilere sertifikaları takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan Dr. Oktay Tavas, Prof. Dr. Bülent Çelikel ve Mustafa Kılınç, kursun önemine ve öğrencilerin gösterdiği çabaya değindi. Öğrencilerin Arapça öğrenme konusundaki başarıları tebrik edildi ve kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Arapça kursu kapanış programıyla sona erdi - Son Dakika

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