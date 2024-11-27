Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı

Muğla\'da Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı

Yeşilay Muğla Şubesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında bağımlılıkla mücadele için protokol imzalandı. Protokol kapsamında kişilerde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlenecek ve bilgilendirici görseller billboardlarda yer alacak.

27.11.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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Yeşilay Muğla Şubesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında bağımlılıkla mücadele kapsamında bir protokol imzalandı.

Tören, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Protokol kapsamında alkol, tütün, sosyal medya, uyuşturucu ve bahis bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personeline yönelik eğitimler düzenlenecek ve billboardlarda bilgilendirici görseller yer alacak.

Yeşilay Muğla Şubesi Başkanı Şenol Şengür, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Daha önce birçok protokol imzalandı ancak Büyükşehir Belediyesi düzeyinde bu kadar kapsamlı bir protokol ilk kez hayata geçiyor. Bu çalışmayı, bağımlılık ile mücadelenin Türkiye genelinde kurumsallaştığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Bugün Muğla için tarihi bir gün. Bağımlılıklar, toplumun en büyük tehditlerinden biri haline gelmiş durumda. Alkol, tütün, uyuşturucu, teknoloji ve bahis bağımlılığı gibi sorunlar, bireyleri şiddete ve toplumsal bozulmaya sürüklüyor. Yeşilay ile yaptığımız bu protokol sayesinde, bağımlılıkla mücadeleyi kurumsal bir zemine oturtuyoruz. Bu adım, sadece bireysel hayatları değil, toplumsal huzuru da korumak için önemli bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik bağımlılık farkındalığı eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarındaki billboardlar, bağımlılıkla mücadeleyi destekleyen görsellerle donatılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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