Muğla'da Cami Engelli Buluşması düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Cami Engelli Buluşması düzenlendi

Muğla\'da Cami Engelli Buluşması düzenlendi

Muğla İl Müftülüğü'nün öncülüğünde düzenlenen ve geleneksel hale gelen Cami Engelli Buluşması, Tarihi Kurşunlu Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte engelli bireyler tarafından ilahiler söylendi, salavatlar ve tekbirler getirildi. Müftü Çapçı, programın tarihi camide gerçekleştirilmesinden ve engelli bireyleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Program sonunda katılımcılara yemek ikram edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

15.05.2024 12:43
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Muğla İl Müftülüğü 'nün öncülüğünde düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Cami Engelli Buluşması", bu yıl Tarihi Kurşunlu Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Engelli Koordinatörleri Gülsüm Toraman ve Oktay Aksoy'un organizasyonu ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Muğla Şubesi'nin katkılarıyla düzenlendi.

Etkinlik, Hafız Burak Şekercioğlu'nun okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Devamında engelli bireyler tarafından ilahiler söylendi, salavatlar ve tekbirler getirildi. Müftü Çapçı da söylenen ilahiler ve dualara eşlik etti.

Muğla İl Müftüsü Çapçı, konuşmasında, geleneksel hale gelen Cami Engelli Buluşması'nı tarihi Kurşunlu Camii'nde icra etmekten ve engelli bireyleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, sadece Engelliler Haftası dolayısıyla değil, yılın diğer zamanlarında da vatandaşlarla bir araya gelecek programlar yapmak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikram edildi ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.

Programa, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla Engelliler Derneği üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri Melek Yalçındağ, İkbal Güven Arslan, Tuncay Kırbaş, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, engelliler ve aileleri ile TDV gönüllüleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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