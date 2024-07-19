Muğla'da defin alanları genişletiliyor - Son Dakika
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Muğla'da defin alanları genişletiliyor

Muğla\'da defin alanları genişletiliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezar doluluk oranlarını göz önünde bulundurarak yeni defin alanları kazandırıyor. Menteşe ilçesine 13 yıllık defin yeri eklenirken, mevcut mezarlıkların bakım ve düzenlemesi de yapıldı.

19.07.2024 15:06  Güncelleme: 15:08
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Muğla Büyükşehir Belediyesi mezar doluluk oranlarını göz önünde bulundurarak Muğla'da defin alanları genişletiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hem iyi hem de kötü gününde yanlarında olma vaadi her alanda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşların doğumdan ölüme kadar belediye hizmetlerinden yararlanmaları için ücretsiz cenaze nakil işlemleri sonrası yeni defin alanları vatandaşların hizmetine sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda Menteşe ilçesine yaklaşık 13 yıllık defin yeri kazandırıldı. 2023 yılında 1. etabına başlanan çalışmalarda bin 700 yeni mezar yerine ek olarak 2024 yılında bin 500 mezar yeri daha eklendi.

Yeni defin alanlarının yanı sıra mevcut mezarlıkların bakım ve düzenlemesi konusundaki çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Menteşe Yeni Şehir Mezarlığında yapılan kilit parke, betonarme perde duvar ve bordür imalatları ile mezarlık alanları daha modern ve ulaşılabilir hale getirildi. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı'nda 10.502 metrekare kilit parke, 438 metre betonarme perde duvar ve 4175 metre bordür imalatını gerçekleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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