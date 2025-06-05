Muğla'da Entgre Çimento Fabrikası İmar Planları İptal Edildi

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Menteşe ve Yatağan belediyeleri de entegre çimento fabrikası için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını iptal etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13 Şubat 2025 tarihinde, Menteşe'ye bağlı Bayır Mahallesi ve Yatağan ilçesindeki Deştin Mahallesi'nin ortak sınırı Tekağaç mevkisinde kurulmak istenen entegre çimento tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planının oy çokluğu ile iptal etmesinin ardından, Menteşe ve Yatağan Belediye Meclisleri de 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını iptal etti.

Menteşe Belediyesi'nin Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde 3 Haziran Salı Belediye Başkanı Gonca Köksal başkanlığında gerçekleşen ve Deştin köylülerinin de katıldığı meclis toplantısında karar oy çokluğuyla alındı. Karara, AK Parti ve MHP grupları ret oyu verdi.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay başkanlığında bugün toplanan belediye meclisi de 1/1000 ölçekli imar planının Yatağan ile sınırları içerisinde kalan kısmını oy çokluğuyla iptal etti.

Böylece entegre çimento fabrikası amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının tamamı iptal edilmiş oldu.

Deştin Çevre Platformu'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan ve doğa haklarını koruma bilinciyle yaşanabilir bir gelecek için yöre halkının onurlu mücadelesine yönelik verdikleri kararlar adına yerel yönetimlerimize teşekkür ederiz. Belediye Başkanlarımız sadece Deştin Köyü'ne değil, Muğla'nın halkı, doğası adına karar vermişlerdir. Muğla'yı korumak belediye başkanlarımızın asli görevidir. Bu görevi yerine getirdikleri için hedef gösteriliyorlar. Tüm karalamalara karşı biz köylüler başta olmak üzere Muğla halkı belediye başkanlarımızın yanındadır."