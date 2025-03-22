Muğla'da İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde Muğla'da geniş katılımlı bir protesto mitingi gerçekleştirildi. Katılımcılar, demokrasi ve halk iradesine sahip çıkma mesajı verdi.

22.03.2025 02:08  Güncelleme: 02:28
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Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde Muğla'da protesto mitingi düzenlendi. CHP İl Başkanı Zekican Balcı, "19 Mart sabahı bu memlekete bir kez daha karanlık çöktü. O sabah sadece İstanbulluların değil Türkiye'nin iradesine bir darbe yapıldı" dedi.

CHP Genel Merkezi'nin, 14 büyükşehir ve 21 ilde miting kararı almasının ardından, Muğla'da Sınırsızlık Meydanı'nda geniş katılımlı bir buluşma gerçekleşti. CHP Muğla İl Başkanlığı'nın başlattığı "Demokrasi Nöbeti" kapsamında CHP'lilerin yanı sıra DİSK Genel-İş Sendikası üyeleri,  siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci meydanda toplandı.

"İmamoğlu iradesi gasp edilmek istenen tüm insanların; demokratların, devrimcilerin, Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin adayıdır"

Meydanda tertip komitesi adına açıklamayı Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu ve Abidin Çelik yaptı. Enginsu, şunları söyledi:

"Bizler bu ülkenin aydınlık yarınları için direnen, emeğine ve haklarına sahip çıkan milyonlar olarak bütün yıldırma politikalarına karşı mücadele etmek için bugün yine alanlarda omuz omuzayız. Artık Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir. Ekrem İmamoğlu iradesi gasp edilmek istenen tüm insanların; demokratların, devrimcilerin, liberallerin, Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin ve 'Müslüman kul hakkı yemez bu yapılanlar zulümdür' diyen onurlu dindarların, tek adam rejimine karşı çıkan ülkücülerin; ülkemizin Suriye, Libya, Irak ve Filistin olmasını istemeyenlerin, antiemperyalistlerin, antifaşistlerin ve yurtseverlerin adayıdır" dedi.

"iktidar, Türkiye'nin gerçek meselelerini unutmuş, rakiplerini tasfiye etmekle meşguldür"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Türkiye'de demokrasinin kurum ve kurallarının işlemesi hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi hepimiz için şarttır. Vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ne yazık ki Türkiye'nin giderek otokrasiye evirildiği bu günlerde iktidar, Türkiye'nin gerçek meselelerini unutmuş, rakiplerini tasfiye etmekle meşguldür. İmamoğlu'ndan terörist çıkaramazsınız. İmamoğlu'ndan yolsuz, hırsız çıkaramazsınız. İmamoğlu'ndan ancak bundan sonraki Cumhurbaşkanı çıkacaktır" diye konuştu.

"Yapılanlar, halkın iradesine ve özgürlük ile adalet arzusuna yönelik yargı yolu ile yapılmaya çalışılan bir darbedir"

Türkiye İşçi Partisi Muğla İl Başkanı Pınar Göktürk de "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, gazetecileri, baroları ve akademisyenleri hedef alıyor görünen bu saldırı esasında halkımıza, halkın iradesine ve özgürlük ile adalet arzusuna yönelik yargı yolu ile yapılmaya çalışılan bir darbedir" dedi.

"19 Mart sabahı bu memlekete bir kez daha karanlık çöktü"

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ise şöyle konuştu:

"Bugün tüm dünya bir kez daha görsün; Muğlalılar milletin iradesine sahip çıkıyor, zalimlerin zulmüne teslim olmuyor. Yaşamak direnmektir, başkaldırmaktır, haksızlık ve adaletsizliğe isyan etmektir. Biz, 'Ya istiklal ya ölüm' diyen bir çift mavi gözün izinden yürüyenleriz. Adaletsizlik karşısında susmadık, susmuyoruz, susmayacağız. Bize zincir vurmaya çalışanlar karşısında dimdik ayaktayız. Özgürlüğümüzü ve haklarımızı canımız pahasına da olsa savunmaya devam edeceğiz. Doğruları yüksek sesle söylemeye cesaretin yoksa eğer, kötülerin dünyaya hakim olmasına şaşırmayacaksın. 19 Mart bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra bu topraklarda güçsüzler değil haklılar kazanacak. Zalimlerin değil mazlumların yüzü gülecek 19 Mart sabahı bu memlekete bir kez daha karanlık çöktü. O sabah sadece İstanbulluların değil Türkiye'nin iradesine bir darbe yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu saldırı aslında 86 milyonun geleceğine yapılmıştır. Bu sadece bir belediye başkanına değil Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanına karşı düzenlenmiş bir kumpastır."

Öğrenciler adliye önüne yürüdü

Konuşmaların ardından protokol üyeleri alandan ayrılırken, bir grup öğrenci Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis, izinsiz yürüyüş gerekçesiyle öğrencileri uyarırken, öğrenciler bu kez Valilik binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na yöneldi. Ancak polis barikatıyla karşılaşan öğrenciler, kısa süreli tartışmanın ardından tekrar Sınırsızlık Meydanı'na döndü. Öğrenciler, bu kez de meydanda oturma eylemi başlattı. İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi - Son Dakika

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