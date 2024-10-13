Muğla'da Marinalarda Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da Marinalarda Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde marina, liman ve çekek yerlerinde yangın güvenliği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İtfaiye ve zabıta ekipleri, yangın ekipmanlarının durumunu kontrol ederek 3.844 işletmeyi denetledi.

13.10.2024 00:22
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Marina, liman ve çekeklerde yangın denetimi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önleme ve denetim birimi ile zabıta ekipleri, yangın güvenliği önlemleri kapsamında il genelinde marina, liman ve çekek yerlerinde kapsamlı yangın denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında ekipler Marmaris ilçesinde bulunan marina, liman ve çekek yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler il genelinde yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangın riskini minimize etmek amacıyla il genelinde teknelerin bulunduğu marina, liman ve çekek alanlarda yangın dolapları, yangın pompaları, pedestal ve yangın söndürme tüplerini detaylı bir şekilde inceliyor. Denetimler özellikle yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan marina, liman ve çekek yerlerinde hem teknelerin hem de çevrenin güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yangın güvenlik ekipmanları tek tek incelendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, denetimler kapsamında Marmaris'te bulunan çekek, liman ve marinalarda yangın güvenlik ekipmanlarını titizlikle kontrol etti. Ekipler yangın dolaplarında bulunan hortumlar, vanalar ve diğer yangınla mücadele ekipmanlarının çalışır durumda olup olmadığını, yangın pompaların periyodik bakımlarının yapılmış olup olmadığını, teknelerde ve çekek yerlerinde bulunan yangın söndürme tüplerinin doluluk durumu, kullanım süreleri ve teknik bakımları incelendi.

3 Bin 844 işletme denetlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önleme ve denetim birimi ile zabıta ekipleri 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 844 işletmenin denetimini gerçekleştirdi. Bu işletmelerin 115 adeti kıyı tesislerinde bulunan işletmeler oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliğinde görevli İtfaiye Çavuşu Ahmet Akarsu, "Muğla'mız bir turizm kenti. Nüfusumuz yaz aylarında artıyor. Bunun bilinciyle önleme birimi olarak yat çekek yerleri, marinalar, otellerde, denetimlerimizi sürdürüyoruz. Marmaris ilçemizde toplam 37 adet yat çekek yeri ve marina denetimlerimizi gerçekleştirdik. İnsanlarımızın can ve mal güvenliği için denetimlerimize belirli periyotlarla devam ediyoruz. Önlemek her zaman söndürmekten daha kolaydır. Marinalarda özellikle yangın dolaplarımız ve yangın pompa grubumuz olmazsa olmazlarımız. Bunlar marinalar için çok önemli. Köpük yangın dolaplarının olması gerekiyor. Belirli aralıklarda pedestal dediğimiz teknelerin bağlandığı yerlerde yangın dolaplarının, yangın söndürme tüplerinin belirli aralıklarda olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Marinalarda Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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