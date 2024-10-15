Muğla\'da Motosiklet Sürücüleri İçin Eğitim

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Muğla'nın Datça ve Seydikemer ilçelerinde motosiklet sürücülerine jandarma ekipleri tarafından eğitim verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Seydikemer ve Datça ilçelerinde 135 motosiklet kullanıcısına "Reflektif Yelek Giy Görünür ol" ve "Kaskımla Güvendeyim" projeleri kapsamında eğitim verildi. Eğitim sonunda sürücülere kask ve reflektif yelek dağıtıldı. Eğitimlerin ilerleyen günlerde başka ilçelerde de devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA