Muğla'da Motosiklet Sürücüleri İçin Eğitim - Son Dakika
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Muğla'da Motosiklet Sürücüleri İçin Eğitim

Muğla\'da Motosiklet Sürücüleri İçin Eğitim

Jandarma, Datça ve Seydikemer'de 135 sürücüye reflektif yelek ve kask eğitimi verdi.

15.10.2024 11:33
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Muğla'nın Datça ve Seydikemer ilçelerinde motosiklet sürücülerine jandarma ekipleri tarafından eğitim verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Seydikemer ve Datça ilçelerinde 135 motosiklet kullanıcısına "Reflektif Yelek Giy Görünür ol" ve "Kaskımla Güvendeyim" projeleri kapsamında eğitim verildi. Eğitim sonunda sürücülere kask ve reflektif yelek dağıtıldı. Eğitimlerin ilerleyen günlerde başka ilçelerde de devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Motosiklet Sürücüleri İçin Eğitim - Son Dakika

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