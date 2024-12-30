Muğla'da Yeni Yıl Festivali Coşkuyla Başladı

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Muğla'da yeni yıl kutlamaları erken başladı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıl Festivali Kent Meydanı'nda başladı. Buz paten pisti, yılbaşı marketleri, çeşitli süslemelerin yer aldığı, konserlerin yapılacağı ve 4 gün sürecek festivalin ilk günü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek Muğla Yeni Yıl Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Kent Meydanı'nda başlayan festivalde; buz paten pisti, yılbaşı marketleri, çeşitli süslemeler yer alırken, amatör gruplarının şarkıları ile yılbaşı heyecanı başladı. Yaklaşık 70 kişinin aynı anda kayabildiği buz paten pisti yoğun ilgi görürken yılbaşı marketlerinde hediyelik eşyalar, sucuk ekmek ve sıcak içecekler katılımcılarla buluştu.

Yeni yıl dileklerini aktaran ve 2025 projelerine değinen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Bugün burada bu meydanda hep birlikte bu sıcacık ortamda hep birlikte isek Ahmet Aras başkanıma teşekkür etmek istiyorum. 2025 yılından dileğim, Muğla'mızda, Menteşe'mizde her bir hane, huzur dolsun, bereket dolsun, sağlıkla. Sıhhatle dolsun. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" dedi.

Festivale katılan Öğrenci Nisa Göçer, "Çok güzel buldum burayı beni çok mutlu etti ve yeni yılda girdiğimi hissettim. Ahmet Aras Başkanımıza çok teşekkür ederim" derken, öğrenci Zülal Demirkaya da, "Çocuklar gibi eğlendik. Buz pateni bizim hayalimizdi. Hemen görür görmez geldik ve çok mutlu olduk" dedi.

Kent Meydanı'nda yapılan festivali çok beğendiğini aktaran Yiğit Odabaş, "Her yer cıvıl cıvıl. Ahmet Başkan buz pisti getirmiş. Burada belediyenin kendi kurudu stanttaki imkanlar çok güzel"

Yeni Yıl Festivali'ne katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kent Meydanı'nı yeni yıl için yaşlıların, gençlerin, çocukların, yani herkesin kendinden bir şey bulacağı, eğleneceği bir alan haline getirdiklerini, buz paten pistinden, yılbaşı marketlerine, konser alanından, çeşitli süslemelere kadar özenle hazırlanan bu alanda vatandaşların yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşayacaklarını belirtti.