Muğla'da Yüzyıllık Su Hasreti Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Yüzyıllık Su Hasreti Sona Erdi

Geniş Video İzle

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 70 yıl boyunca su sıkıntısı çeken 6 mahalleye su sağlayacak 'Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi' açıldı. 360 milyon TL yatırımla hayat bulan proje, tarıma ve turizme su temin edecek.

12.11.2024 14:03  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizmin başkentindeki yüzyıllık su hasreti sona erdi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris'te 70 yıldır su sıkıntısı yaşayan 6 Mahallenin bu sorununu tamamen ortadan kaldıran 'Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi'nin açılış töreni yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris ilçesindeki 6 Mahalleye kesintisiz su sağlayacak olan ve 360 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen 'Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi'nin açılış töreni yapıldı.

"Kuraklıktan etkilenen iller arasında ilk sıradayız"

Açılışta konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya genelinde yaşanan kuraklığın Muğla'da etkisini gösterdiğini bu nedenle başta denizden su arıtma olmak üzere alternatif yöntemler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Aras, turizm sezonunda 6-7 Milyon nüfusa ulaşan Muğla'da vatandaşları susuz bırakmamak ve tarımın susuzluktan etkilenmemesi için çok çalışacaklarına vurgu yaparak, "Kuraklıktan etkilenen illerin arasında birinci sıradayız şu an. Turizm sezonunda nüfusumuz 6-7 milyona çıkan Muğla'yı susuzluktan etkilenmemesi için susuz bırakmamak olacaktır. Kentimiz adaletli bir şekilde her yeri kalkınsın istiyoruz. Bir an önce bölgeye arıtma tesisini kazandıralım ki, tarımda kullanalım, peyzajda kullanalım, temizlikte kullanalım, tarlalarımızı yeşertelim.

360 milyon TL'ye maloldu

Başkan Ahmet Aras'ın talimatıyla tüm ilçeleri tek tek ele alıp içme ve atıksu konularında gelecek nüfus projeksiyonu ve turizm sezonlarına göre planlamalar yaptıklarını söyleyen MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Bozburun yarımadası içme suyu projemiz ile Bozburun, Turunç, Selimiye, Söğüt, Bayır ve Taşlıca mahallerimize Atatürk barajından ilave su sağlıyoruz. Ayrıca ikinci etap kapsamında Orhaniye ve Osmaniye mahallerimizi de projeye dahil ederek toplamda Bozburun yarımadasındaki 8 mahallemizin tamamının içme suyu problemini ortadan kaldıracağız. Dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla'nın kaynaklarını koruyarak geleceğe aktarmak üzere sayın başkanımız tüm alt ve üst yapı eksiklerinin giderilmesi ve Muğla'nın iklim krizine dirençli bir şehir olması için tüm girişimlerin işbirliği içerisinde başlatılması talimatını vermiştir. Bugün açılışını yapmış olduğumuz Bozburun Yarımadası içme suyu projesi de bu gayretin örneklerinden birisidir. Proje yaklaşık 360 Milyon TL'ye mal oldu. 6 Kasım 2023 tarihinde temeli atılan çalışmalarımız 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete sunuldu. Proje kapsamında 44 km isale hattı, 4 ayrı Tüp Terfi Merkezi yapıldı. 2 adet 200 m, 1 adet 100 m, 1 adet 150 m su deposu olmak üzere toplam 4 adet su deposu ve 6 adet 25 m maslak deposu imalatı tamamlanmış durumda. Proje ile birlikte Turunç mahallesine günlük 2 bin 163 m3, Bayır mahallesine 345 m3, Selimiye mahallesine 1728 m3, Bozburun mahallesine 1728 m3, Söğüt mahallesine 681 m3, Taşlıca mahallesine 432 olmak üzere toplamda 7 bin 48 m3 ilave su sağlamış bulunuyoruz" dedi.

"Yüzyıllardır süren susuzluğumuz sone erdi"

Köyün kuruluşundan bu yana susuzluk çektiklerini belirten Marmaris Taşlıca Mahalle Muhtarı Menderes Altıntaş, "Yüzyıllardır süren susuzluğumuzun bugün son bulması bize son derece mutluluk veriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Bozburun Mahalle Muhtarı Mehmet Bozdemir, "Uzun zamandır bu güzel anı bekliyordum. Suyumuza kavuştuk. Mahallemiz ve hatta yarımada olarak suya kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozburun, Marmaris, Turizm, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Yüzyıllık Su Hasreti Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
19:23 Başkan seçilen Trump’tan ilk atama Başkan seçilen Trump'tan ilk atama
19:08 Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye’den Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye'den
18:51 Serbest bırakılan Serdar Ortaç’tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü
18:47 Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir
18:44 Aydın’da demiryolunda bomba alarmı Aydın'da demiryolunda bomba alarmı
18:40 Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D’olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D'olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü
18:32 Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 14:58:50. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Yüzyıllık Su Hasreti Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.