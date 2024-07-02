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Muğla'daki arazi yangını kontrol altına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yerkesik Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Dumanı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.