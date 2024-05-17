Muğlalılar için Hac ve Umre uğurlama programı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Muğlalılar için Hac ve Umre uğurlama programı düzenlendi

Muğlalılar için Hac ve Umre uğurlama programı düzenlendi

Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi tarafından düzenlenen uğurlama programında, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlar tebrik edildi. Müftü Yaşar Çapçı, sabır ve tahammülün önemine vurgu yaparak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Hacı adayları, sevdikleriyle vedalaşarak Medine'ye doğru yola çıktı.

17.05.2024 11:58
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Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi aracılığıyla kutsal yolculuğa çıkan Muğlalılar için uğurlama programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Müftü Yaşar Çapçı, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşları tebrik etti. Gidemeyenlere de nasip olmasını dileyen Müftü Çapçı, yolculukta ve ibadette en önemli hasletin sabır ve tahammül olduğunu vurgulayarak vatandaşlara sabırlı ve tahammüllü olmaları tavsiyesinde bulundu.

Çapçı'nın konuşmasının ardından İl Vaizi Cüneyt Çakır dua etti. Yaşlısı genci, kadını erkeği yoğun bir katılımla uğurlamaya gelen tüm vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi. Okunan ilahiler, salavatlar ve tekbirler eşliğinde sevdikleriyle vedalaşan hacı adayları gözyaşları ile yola çıktı. Dalaman Havaalanı'na Muğla'nın dört bir yanından gelen hacı adayları, rehber hocalardan gerekli talimatları aldıktan sonra işlemlerin tamamlanmasının ardından Medine'ye uçtu.

Programa Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı ve Kafile Başkanı Erkan Saral, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, hacı adayları ve yakınları katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğlalılar için Hac ve Umre uğurlama programı düzenlendi - Son Dakika

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