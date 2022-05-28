Muharrem İnce'nin Bozüyük'te Dinlediği Vatandaş: "Dün Çay Aldım, 39 Liraya Alırdım, 76 Liraya Aldım" - Son Dakika
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Muharrem İnce'nin Bozüyük'te Dinlediği Vatandaş: "Dün Çay Aldım, 39 Liraya Alırdım, 76 Liraya Aldım"

28.05.2022 12:10
Muharrem İnce'nin Bozüyük'te Dinlediği Vatandaş: "Dün Çay Aldım, 39 Liraya Alırdım, 76 Liraya Aldım"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Bilecik Bozüyük’te dinlediği yaşlı bir vatandaş, “Dün çay aldım, 39 liraya alırdım, 76 liraya aldım” dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Bilecik Bozüyük'te dinlediği yaşlı bir vatandaş, "Dün çay aldım, 39 liraya alırdım, 76 liraya aldım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bilecik Bozüyük'teki esnafı ziyaret etti. İnce, ziyaretleri sırasında iki yaşlı vatandaş ile çay içti ve sohbet etti. Yaşlı kadın, "Dün çay aldım. 39 liraya alırdım. 76 liraya aldım. Yüzde yüz zam. 100 lira alıyorsunuz yanınıza eve giderken hiç bir şey kalmıyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muharrem İnce'nin Bozüyük'te Dinlediği Vatandaş: 'Dün Çay Aldım, 39 Liraya Alırdım, 76 Liraya Aldım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin Bozüyük'te Dinlediği Vatandaş: "Dün Çay Aldım, 39 Liraya Alırdım, 76 Liraya Aldım" - Son Dakika
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