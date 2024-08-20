Muhtar, hastalara ve yaşlılara karpuz dağıttı - Son Dakika
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Yerel

Muhtar, hastalara ve yaşlılara karpuz dağıttı

Muhtar, hastalara ve yaşlılara karpuz dağıttı

Denizli'nin Çivril ilçesi Kocakaya Mahalle Muhtarı Hasan Koş, yetiştirdiği karpuzları hastanede tedavi gören hastalar ile huzurevinde konaklayan yaşlılara dağıttı. Muhtar, toplamda bir tona yakın karpuz dağıttığını ifade etti.

20.08.2024 13:44
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Denizli'nin Çivril ilçesi Kocakaya Mahalle Muhtarı Hasan Koş, yetiştirdiği karpuzları hastanede tedavi gören hastalar ile huzurevinde konaklayan yaşlılara dağıttı.

Denizli'nin Çivril ilçesi Kocayaka mahalle muhtarı Hasan koş yetiştirdiği karpuzları hastanede tedavi gören hastalar ile huzurevinde konaklayan yaşlılara dağıttı. Her biri en az 20 kilo gelen karpuzları aracıyla getiren muhtar Hasan Koç, her iki kuruma yaklaşık 500 kilo karpuz hediye etti.

Çiftçilik yapan Muhtar Hasan Koç, tarlasında yetişen karpuzları ilçede bulunan Huzurevi ve hastanede ikram etti. Beklediğinden daha çok karpuz hasat ettiğini belirten muhtar Hasan Koç "Şeftali ağaçlarının arasına eş dostla yemek için karpuz diktim. Beklediğimden daha çok karpuz yetişti. Her biri neredeyse 20 kilo gelen karpuzları önce köyümde dağıttım sonra da ilçede bulunan bazı kamu kurumları ile Huzurevi ve Hastaneye dağıttım" dedi.

Toplamda bir tona yakın karpuz dağıttığını ifade eden Hasan Koç "Hasada başladığımda karpuzları komşulara ve arkadaşlara verdim. Son zaman yetişen karpuzlar daha büyük ve çok oldu. Topladığım karpuzları azalarımla birlikte tarladan topladık aracıma yükledik Huzurevinde konaklayan yaşlılarımıza ve Çivril Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalara götürdük. Her iki kurum yetkililerine teslim ettik. İki kuruma 500 kiloya yakın karpuz verdik. İnşallah yiyenlere şifa olur" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtar, hastalara ve yaşlılara karpuz dağıttı - Son Dakika

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