Muhtar, tankerle su dağıttı

Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde birkaç gündür su kesintisi yaşandı. Yaşanan kesintilerin ardından mahallenin muhtarı Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye aldığı tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, su, Yerel, Son Dakika

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