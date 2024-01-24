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Muradiye'de kar yağışı

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İlçede güzel kar manzaraları oluştu.

Muradiye\'de kar yağışı
24.01.2024 - 19:36,  Güncelleme: 19:39
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Muradiye'de kar yağışı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Muradiye'de etkili olan kar yağışı ilçenin tamamını beyaza bürüdü. İlçede etkili olan kar ve tipi, trafikte de aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Muradiye'de güzel kar manzaraları da oluştu.

İsmail Zorlu isimli vatandaş, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Kar ve hava şartları kötü olduğu için araç lastikleri kışlık olmayan ve acemi olan sürücüler yola çıkmasınlar. Kar ve tipi nedeniyle bizim aracımız savrularak geldi. Bu nedenle kazalara sebebiyet vermemek için tedbirsiz çıkmamak gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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