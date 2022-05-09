Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti - Son Dakika
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Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti

09.05.2022 11:21

Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçtiVAN Van'ın Muradiye ilçesindeki şelalesi, hafta sonu nedeniyle ziyaretçilerle dolup taştı.

Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti

VAN Van'ın Muradiye ilçesindeki şelalesi, hafta sonu nedeniyle ziyaretçilerle dolup taştı.

Muradiye ilçesinde bulunan ve suyu yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen Muradiye Şelalesi, kente gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, baharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğradı. İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor. Özellikle hafta sonları şelale, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin akınına uğruyor.

Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti
Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti
Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti
Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti

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Muradiye Şelalesi, Muradiye, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti - Son Dakika


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