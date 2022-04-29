Murat Karayalçın'dan Çiğli Belediyesine bayram ziyareti - Son Dakika
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Murat Karayalçın'dan Çiğli Belediyesine bayram ziyareti

29.04.2022 17:52
Murat Karayalçın'dan Çiğli Belediyesine bayram ziyareti

Çiğli Belediyesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte katıldı.

Çiğli Belediyesi Şantiye Tesisinde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından Fakir Baykurt Salonunda idari bina personelleriyle gerçekleştirilen törene eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ve muhtarlar katılım gösterdi.

Bayramlaşma töreninde konuşan Murat Karayalçın, "İki bayram öncesi Çiğli'de Utku Başkanımız ve belediye emekçileriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Yerel yönetimlerde büyükşehir belediye başkanı olarak, merkezi yönetimde de bakan ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptım. Siz belediye emekçileri, belediye başkanınız öncülüğünde aynı kentte yaşadığınız hemşerilerinize hizmet etmek gibi önemli bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Yerel yönetimlerde çalışanların merkezi yönetimden farklı olarak taşıdığı ağır sorumluluklar var. Bayramınızı yürekten kutluyorum, sizlere ve ailenize iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hizmetle geçen nice bayramlarımız olsun"

Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ı Çiğli'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Gümrükçü ise "Pandemi sürecinin ardından ilk bayramlaşma töreninde mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Tek tek bayramlaştık ve iyi dileklerimizi ilettik. Eski Başbakan Yardımcımız Murat Karayalçın'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bayramlaşma töreninde aramızda olması hepimizi ayrıca mutlu etti. Birlik ve beraberlik içerisinde Çiğlimize hizmet edeceğimiz nice bayramlar yaşamak dileğiyle tüm hemşehrilerimin bayramını bir kez daha kutluyorum" dedi. - İZMİR

Murat Karayalçın'dan Çiğli Belediyesine bayram ziyareti
Murat Karayalçın'dan Çiğli Belediyesine bayram ziyareti
Murat Karayalçın'dan Çiğli Belediyesine bayram ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Murat Karayalçın'dan Çiğli Belediyesine bayram ziyareti - Son Dakika


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