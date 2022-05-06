Muratpaşa'da Hıdırellez Dilekleri Akdeniz'le Buluştu - Son Dakika

Orta Asya'dan Balkanlara insanlığın en renkli geleneklerinden Hıdırellez sabahında Antalyalılar, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikle, günün ilk ışıklarıyla tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan teknelerle denize açıldı ve dileklerini Akdeniz'in masmavi sularına bıraktı.

Antalya'da, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan açılan teknelerle dileklerin Akdeniz'le buluştuğu Muratpaşa Belediyesi'nin Hıdırellez geleneği, pandemi nedeniyle verilen ara sonrası bu yıl yeniden yapıldı. Hıdırellez günü, güneş doğmadan yaklaşık 500 Antalyalı, geceden gül ağacının altına gömdükleri dileklerini yanlarına alarak teknelere binmek için yat limanına geldi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldığı etkinlikte, 6 gezi teknesi, saat 05.00'i gösterdiğinde dilekleri Akdeniz'in masmavi sularıyla buluşturmak için hareket etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte dilekler denize bırakıldı.

Belediye Başkanı Uysal, her 6 Mayıs'ta dilekleri Akdeniz'le buluşturduklarını belirterek, "İnşallah bütün dilekler kabul olur. Her yıl aynı dileği diliyorum. Çocuklarımızın geleceği için barış ve demokrasi için müreffeh bir Türkiye barış, demokrasi ve refah diliyorum. İnşallah gerçekleşir" diye konuştu.

Tura katılanlardan Müge Ceren Zengin, çocuklarının eğitimi ve sağlığı için iyi şeyler dilediğini aktararak, "Çok güzel bir organizasyon. İkramlar falan çok memnun kaldık. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz komşuları olarak" dedi. Füsun Akil ise "Tekne ile Antalya'nın en güzel kıyılarında gezerek dileklerimizi atmak bize çok iyi geldi. Duamızı da ettik güzel oldu" dedi.

Dileklerini geceden gül dibine gömdüklerini anlatan Seden Kayabaşı ise "Şimdide suya dileklerimizi attık. İnşallah dileklerimiz kabul olur. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ben ilk defa katılıyorum böyle bir etkinliğe. Başka bir şey olsa uyanmazdık herhalde. Sabah çoluk çocuk giyinip hemen geldik" diye konuştu.