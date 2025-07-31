Muratpaşa'da sünnet olan çocuklar şölene hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muratpaşa'da sünnet olan çocuklar şölene hazırlanıyor

Muratpaşa\'da sünnet olan çocuklar şölene hazırlanıyor
31.07.2025 13:41  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 11'incisi düzenlenecek Sünnet Şöleni kapsamında Meydan Tıp Hastanesi'nde sünnet olan çocukları ziyaret etti.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 11'incisi düzenlenecek Sünnet Şöleni kapsamında Meydan Tıp Hastanesi'nde sünnet olan çocukları ziyaret etti. Çocuklara ve ailelere 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Başkan Uysal, tüm Muratpaşalıları 5 Eylül'de gerçekleşecek Geleneksel Sünnet Şöleni'ne davet etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleniyle yaşları 5-12 arasında değişen 168 çocuk Meydan Tıp Hastanesi'nde sünnet oldu. Çocukların sünnet operasyonları belediye işbirliği ile ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

"Sünnet Şölenine bütün Muratpaşa'mız davetlidir"

Hastanede çocukları ziyaret eden Başkan Uysal, içinde kırtasiye malzemeleri ve eşofman takımı bulunan paketleri çocuklara armağan etti. Çocuklarla hatıra fotoğrafı da çekilmeyi ihmal etmeyen Başkan Uysal ilçe sakinlerini 5 Eylül'de gerçekleşecek Sünnet Şölenine davet ederken, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekonomik olarak dayanışma içinde olmamız gereken ailelerimizle toplu sünnet şöleni düzenliyoruz. Onlarla beraber yapacağımız Sünnet Şölenine bütün Muratpaşa'mız davetlidir. Kültürümüzde, inançlarımızda insanlarımızın ihtiyaç olarak gördüğü her şey 'sosyal hizmetler' başlığı altında bizim faaliyet alanımızdır" şeklinde konuştu.

"İlk erkek çocuğumuz. Heyecanlıyız. Mutluyuz"

Oğlunu sünnet ettirmeye getiren ebeveynlerden Tanju Çot, çok duygulandıklarını ifade ederken, "İlk erkek çocuğumuz. Heyecanlıyız. Mutluyuz" diye konuştu. Çot, ayrıca Muratpaşa Belediyesi'ne yardımları için teşekkür etti.

"Operasyon özel bir hastanede ve en güzel şartlarda yapılıyor""

Bir diğer ebeveyn Hatice Küçükşen ise "Operasyon özel bir hastanede ve en güzel şartlarda yapılıyor. Çok memnunuz. Belediyemize çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Sünnet operasyonlarının ardından çocuklar, 5 Eylül Cuma günü düzenlenecek renkli ve coşkulu bir şölenle taçlandırılacak. Şölenden önce çocukların bedenlerine uygun sünnet kıyafetleri de belediye tarafından çocuklara hediye edilecek. Şehitler Parkı'nda düzenlenecek etkinlikte çocukları çeşitli aktivitelerle dolu birbirinden eğlenceli sürprizler bekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa'da sünnet olan çocuklar şölene hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli
İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti
Uçak kalktı geliyor Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul’da Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da
Bursa’da yangın kabusu geri döndü Alevler yeniden yükseldi Bursa'da yangın kabusu geri döndü! Alevler yeniden yükseldi
Üsküdar’da 10 katlı binada yangın çıktı Üsküdar'da 10 katlı binada yangın çıktı
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir

12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
11:33
CHP’nin ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu İşte 10 kişilik liste
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
18:08
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
17:49
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
17:34
Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
17:28
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu İşte takip edilecek kritik veriler
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
17:19
Beşiktaş’ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
17:07
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
16:54
Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL’sini çaldı
Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL'sini çaldı
16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
16:31
Valenin hayatını karartan kaza lüks araç kullanılamaz hale geldi
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi
16:22
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 13:44:19. #7.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da sünnet olan çocuklar şölene hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.