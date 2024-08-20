Muş'ta Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu - Son Dakika
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Muş'ta Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu

Muş\'ta Aileler Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu

Muş'un Yoncalıöz köyünde 2 yıl önce yaşanan kavga sonucu başlayan aileler arasındaki husumet, düzenlenen barış töreniyle sonlandırıldı. Vali Avni Çakır, barışın önemine vurgu yaparak, tüm bölgeyi etkileyen husumetlerin sulhla sonuçlanmasının sevindirici olduğunu belirtti.

20.08.2024 16:44
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Muş'ta 2 yıl önce akraba olan aileler arasında bir kişinin ölümüyle başlayan husumet düzenlenen barışla son buldu.

Yoncalıöz köyünde Güler ve Yusufoğulları aileleri arasında 2022 yılında kavga yaşanmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın ardından aileler arasında başlayan husumetin sonlandırılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve bölgenin ileri gelenleri devreye girdi. Yapılan görüşmelerin ardından barışa ikna edilen aileler için Salih-Muhlise Çağlayan Camii'nde barış töreni düzenlendi.

Barış töreninde konuşan Vali Avni Çakır, "Küslüğü, kırgınlığı, kavgayı uzlaşmayla sonuçlandırmak dinimizin de en güzel davranışlarından bir tanesidir" dedi.

2 yıl önce yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ama barışın sağlanmasından dolayı da çok mutlu olduğunu ifade eden Vali Çakır, husumetlerin sadece aileleri değil bütün bölgeyi olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "2 sene önce elim bir olay yaşandı. Başta bu 2 aile olmak üzere tüm köylüler, civardaki köylülerin hepsi etkilendi. Bu tür husumetler sadece 2 aileyle kalmıyor. Onlarla ilişkisi olan herkesi, tüm komşuları, civar köyleri, ilçeyi, beldeyi ve ili etkiliyor. Dolayısıyla bu tür anlaşmazlıkların da, sulhla, kardeşlikle, kucaklaşmayla sonuçlanması da en az 2 aile kadar bizleri de mutlu ediyor ve bu saymış olduğumuz tüm insanlar da rahatlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

Barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çakır, "Küslüğü, kırgınlığı, kavgayı uzlaşmayla sonuçlandırmak dinimizin de en güzel davranışlarından bir tanesidir. Çünkü saymış olduğum huzursuzluklar ortadan kalkmış olacaktır. Buna vesile olmak, buna şahitlik etmek de güzel bir olay. Kim buna vesile olduysa hepsine teşekkür ederim. Her iki ailenin büyüklerini tebrik ediyorum. Çünkü uzlaşmak da bir maharet ister, fedakarlık ister. Bölgemizdeki kırgınlıkların, küskünlüklerin aynı bu şekilde son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah bir daha benzer bir anlaşmayı bölgemizde yaşatmasın" şeklinde konuştu.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in yaptığı duanın ardından aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek birbirlerine sarıldı. Barış törenine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, Edirne Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Kavga, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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