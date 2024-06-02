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Muş'ta LGS'nin ilk oturumu başladı

MUŞ - Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

Muş'ta 6 bin 259 öğrencinin başvuru yaptığı merkezi sınav 31 okulda yapılacak. Merkezi sınav 2023-2024 eğitim öğretim yılında resmi ve özel ortaokullardaki 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla ilk oturumu başladı. Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da başlarken, ikinci oturum ise 11.30'da olacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Öğrencisini sınava getiren velilerden Levent Berk, "Çocuklar bir yıldır çalışıyorlar. Daha doğrusu bir yıl derken sekiz yıldır bugün için çalışıyorlar. Biz de onlarla beraber aynı heyecanı, aynı duyguları yaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün veliler, anne ve babalar bugün çocukları için gelmişler. Okul bahçesinde onları bekliyoruz ve onlarla o heyecanı paylaşmak istiyoruz. İnşallah Rabbim hepsinin de emeklerini boşa çıkarmaz, bizim öğrencilerimizin de emeklerini boşa çıkarmaz. Sonuç ne olursa olsun, onlar bizim evlatlarımızdır. Önemli olan onların sağlığıdır. Tabii ki gönül ister ki daha güzel yerlere gelsinler, vatanlarına ve milletlerine hayırlı evlatlar olsunlar. Bizim buradaki temennimiz ve burada oluş amacımız da budur. Çocuklar sekiz yıldır çalışıyorlar. Özellikle bu yıl sabah akşam demeden dershanede, okulda ve evde çalıştılar. Anne baba olarak biz de elimizden gelen desteği onlardan esirgemedik. İnşallah sonuç hepimiz için ve ülkemiz için hayırlı olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.