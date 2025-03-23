Muş'ta Öğrencilerden İftar İkramı - Son Dakika
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Muş'ta Öğrencilerden İftar İkramı

Muş\'ta Öğrencilerden İftar İkramı

Muş'taki yurt öğrencileri, Ramazan'da trafikteki vatandaşlara su ve hurma ikram etti.

23.03.2025 18:47
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Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Danışment Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, iftar saatinde trafikte olan sürücülere ve yolculara su ve hurma ikramında bulundu.

Öğrenciler, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekmek için iftar vaktinde yolda olan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıtarak gönüllere dokundu. Trafikte kalan sürücüler ve yolcular, öğrencilerin bu jestini memnuniyetle karşıladı.

Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu Müdürü Hasan Yarçin, yurtta kalan öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini belirtti. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında yurtta barınan öğrencilerle birlikte çeşitli aktiviteler yürüttüklerini anlatan Yarçin, Ramazan ayında da bu tür etkinliklerde bulunduklarını söyledi. Yarçin, Komşu Projesi kapsamında gönüllü öğrencilerin yurtta paketledikleri yemekleri kırmızı ışıkta duran sürücülere ikram ettiklerini söyleyerek, "Öğrencilerimizle çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugün de yine öğrencilerimizle beraber iftar saatinde yolda, trafikte olan, yaya olarak giden ve iftar saatinde evlerine yetişemeyen vatandaşlarımıza paketler yaparak kumanya şeklinde ikram edildi" dedi.

Melih Sancak adlı öğrenci ise, "İftara yetişemeyen vatandaşların mağdur olmamaları için kumanyalar hazırladık. İftara geç kalanlara hazırladığımız bu kumanyaların içerisinde hurma, su, meyve suyu ve kek var" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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