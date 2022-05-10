Musalla taşları yenilendi - Son Dakika
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Musalla taşları yenilendi

10.05.2022 10:15
Musalla taşları yenilendi

Kütahya'da, Musalla Mezarlığı, Şehir Mezarlığı, Evliya Çelebi Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı, Ahievran Mezarlığı, Ahierbasan Mezarlığında yapımı tamamlanan musalla taşları ve taziye evleri yeniden yapıldı.

Kütahya'da, Musalla Mezarlığı, Şehir Mezarlığı, Evliya Çelebi Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı, Ahievran Mezarlığı, Ahierbasan Mezarlığında yapımı tamamlanan musalla taşları ve taziye evleri yeniden yapıldı.

Şehri merkezinde yer alan 6 mezarlıktaki musalla taşları yenilendi. Musalla Mezarlığı, Şehir Mezarlığı, Evliya Çelebi Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı, Ahievran Mezarlığı, Ahierbasan Mezarlığında yenilenen musalla taşlarının montajı tamamlandı. Musalla taşları ile birlikte taziye evlerinin de eksikleri giderildi. - KÜTAHYA

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Şehir Mezarlığı, Kütahya, Çelebi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Musalla taşları yenilendi - Son Dakika


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