MÜSİAD\'dan Geleneksel İftar Buluşması

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar buluşması bu yıl da yetim çocukların katılımı ile gerçekleşti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanlığı tarafından Beykonağı Düğün Salonunda verilen iftar yemeğine Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla 70 aile ve MİAD Sevgi Evlerinde kalan çocuklar katıldı. Programa ayrıca Malatya Valisi Seddar Yavuz ile MÜSİAD Uluslararası Yatırım ve Destek Ofisi Başkanı Serhat Kısakürek ile davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 6 Şubat depremlerinde 2 yılı geride bıraktıklarını belirterek inşa çalışmalarının çok iyi seyrettiğini söyledi. Yıl sonunda depremin izlerinin tamamen silinmesi için büyük gayret gösterildiğini belirten Akçin, "Şehrimizin yine o eksi günlerine dönmesi, birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşamayı umut ediyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Gazze'de Suriye'de tüm İslam coğrafyasında zulüm gören kardeşlerimizi Bu Ramazan ayı hürmetine huzura kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek, Ramazan ayının önemine değinerek birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Türkiye'nin birçok badire ve felaketlere rağmen ayakları üzerinde duran siyasi ve ekonomisi sürekli büyüyen ve bölgesinde güvenli bir liman olarak olmaya devam ettiğini belirten Kısakürek, "Bunun için de Anadolu'nun katkısı emeği ve istikrara desteği çok kıymetli. Dolayısıyla Malatya da bizler için çok önemli. Üretimi ile konumu ile kıymet verdiğimiz bir il" diye konuştu.

Son olarak söz alan Malatya Valisi Seddar Yavuz da tüm katılımcıların Ramazan ayını tebrik ederek, "Bu kutlu ay, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi huzurun en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimidir. Böyle cıvıl cıvıl çocuklarımızın neşesiyle yankılanan, bir yandan da Allah'a huşuyla yönelen gönüllerin buluştuğu bir iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetiminin yaptığı güzel işleri takdir ettiğini belirten Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiziz yetim çocuklarımızın her zaman yanında o0lduğunu belirtmek istiyorum. Sizleri hayallerinize buluşturmak, sizi iyi bir insan yetiştirmek için gayretle çalışıyoruz, umudunuz daim olsun" diye konuştu.

Program yetim çocuklara hediye takdimi ile son buldu. - MALATYA