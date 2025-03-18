MÜSİAD'dan Sevgi Evlerine İftar Programı - Son Dakika
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MÜSİAD'dan Sevgi Evlerine İftar Programı

MÜSİAD\'dan Sevgi Evlerine İftar Programı

MÜSİAD Muğla Şubesi, sevgi evlerindeki çocuklar için iftar programı düzenledi. Vali ve işadamları katıldı.

18.03.2025 00:41
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi devlet korumasındaki sevgi evlerinde kalan çocuklar için iftar programı gerçekleştirdi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda verilen iftar programına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milletvekili Kadem Mete, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, mübarek Ramazan ayının bereketi ve huzurunu paylaşmak için düzenledikleri iftar programında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Aykaç, "Sevgili evlatlarımız ile bir araya gelmek bizim için bir mutluluk ve gururdur. Sizlerin duaları ve tebessümleriniz de bu sofranın en büyük bereketidir. Biliyoruz ki bizim kültürümüzde devlet hem anadır, hem babadır. Bizim inancımızda insan, yaratılmışların en şereflisidir. Çocuklarımız başta olmak üzere insanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Nasıl olsa birileri ilgileniyor. Nasıl olsa devlet sahip çıkıyor diye düşünmüyor ve bu anlayışla birbirimizi gözettiğimizde sorunların daha da hafifleyeceğine daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir toplum olacağına inanıyoruz. Sizler devletinizle birlikte kendinize güvenir, hayata sıkı sarılır, çalışır ve emek verir, gayret gösterirseniz Allah'ın izniyle her şeyi başarırsınız" dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Pek çok badireyi birlikte atlatan, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli olarak büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güven duyulan bir ülke olduk. Son 20 yılda atılan adımlar artık meyvesini veriyor. Savunma sanayisinden enerjiye ülkemiz devasa hamleler yapıyor. Adım adım yapılan bu hamleler ile Türkiye Yüzyılı hedefine hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ülkemizin son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik ve sanayi hamlelerinde Türk iş adamlarının alın teri bulunduğunu belirterek, "MÜSİAD, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için Türk ekonomisinin lokomotifi durumundadır. Yerli ve milli sanayimiz ile Türkiye yüzyılı hedefine ulaşmasında siz değerli işadamlarımızın katkısı çok büyüktür. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan ayı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındıran bu mübarek ayın hepimize hayırlar getirmesini dilerim. Rabbim oruçlarınızı ve dualarınızı kabul etsin" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MÜSİAD'dan Sevgi Evlerine İftar Programı - Son Dakika

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