Musk, Almanya'da AfD'yi Destekledi - Son Dakika
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Musk, Almanya'da AfD'yi Destekledi

Elon Musk, Almanya'daki AfD partisinin başbakan adayıyla sohbet ederek partiyi övdü, oy vermeye çağırdı.

10.01.2025 02:58
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ABD'li milyarder Elon Musk, Almanya'daki aşırı sağcı parti AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ile canlı bir sohbet gerçekleştirdi. Almanya'yı Sadece AfD'nin kurtarabileceğini savunan Musk, "İnsanlara şiddetle AfD'ye oy vermelerini tavsiye ediyorum" dedi.

ABD'li milyarder Elon Musk, kendisine ait sosyal medya platformu X'te aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) başbakan adayı Alice Weidel ile sesli bir canlı sohbet gerçekleştirdi. Göçmen karşıtı AfD'ye övgüler yağdıran Musk, "Weidel Almanya'yı yönetmek için önde gelen adaydır" ifadelerini kullandı. Almanya'daki herkesin AfD'yi desteklemesi gerektiğini savunan Musk, "Almanya'yı Sadece AfD kurtarabilir. İşin özeti bu. İnsanların gerçekten AfD'nin arkasında durması gerekiyor, aksi takdirde Almanya'da işler çok, çok daha kötüye gidecek" şeklinde konuştu. Musk, "Durumdan memnun değilseniz, değişim için oy vermelisiniz. Bu yüzden insanlara şiddetle AfD'ye oy vermelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"Ukrayna savaşını yalnızca ABD durdurabilir"

Uluslararası siyasi meselelerin de gündeme geldiği konuşmada Musk, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı "çok hızlı" bir şekilde sona erdirebileceğini iddia etti. Weidel ise, "Trump yönetiminin bu korkunç savaşı sona erdirmesini dilediğini", çünkü "Avrupalıların bunu yapamayacağını" söyledi. Avrupa'nın şu anda tamamen ABD'ye bağımlı olduğunu savunan Weidel, "ABD'nin tüm işi yapması gerekiyor. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Biz sadece Rusya'ya karşı çatışmayı tırmandırıyoruz. Burada olup bitenler çok tehlikeli ve bunu temelde yalnızca siz durdurabilirsiniz" diye konuştu. Weidel ayrıca Almanya'nın ABD başkanlık kampanyası sırasında Trump'ı "küçümsendiğini" görmenin kendisine acı verdiğini söyledi.

Göçmen ve Müslüman karşıtı söylemlerde bulundu

Konuşmasında göçmen ve Müslüman karşıtı söylemlerde bulunan Weidel, buna rağmen Almanya'nın hem İsrail'in varlığını koruması gerektiğini hem de "Alman ulus devleti olarak Yahudi yaşamını korumak için sorumluluk üstlenmesi" gerektiğini vurguladı. Bu sorumluluğun "Müslüman suçları" tarafından tehdit edildiğini savunan Weidel, AfD'nin "Almanya'daki Yahudi halkının tek koruyucusu" olduğunu söyledi. Alman hükümetinin rekor seviyelerde gelir vergisi topladığını ve Almanya'ya giren yabancılara yardım ederek "parayı pencereden dışarı attığını" iddia eden Weidel, kaynak belirtmeden Almanya sınırlarından geçen insanların yüzde 57'sinin "pasaportlarını çöpe attığını" savundu. Musk ise benzer bir durumun ABD'de de yaşandığını belirterek, yeterli kimlik kontrollerinin yapılamamasının suçluların sınırlardan içeri girmesine neden olduğunu ifade etti.

Weidel: "Hitler komünistti, biz muhafazakar ve özgürlükçüyüz"

Musk'ın AfD'nin Nazilere benzetildiğini hatırlatması üzerine bunun doğru olmadığını iddia eden Weidel, Hitler'in "komünist", kendisinin ve partisinin ise "muhafazakar ve özgürlükçü" olduğunu söyledi. "Tarihimizdeki o korkunç dönemden sonra diğer partilerin en büyük başarısı Adolf Hitler'i sağcı ve muhafazakar olarak etiketlemek oldu" diyen Weidel, "O aslında bunun tam tersiydi. Muhafazakar değildi, özgürlükçü değildi. O komünist sosyalist bir adamdı" dedi.

Yaklaşık 75 dakika süren ve enerji politikaları, eğitim ve Almanya'da bürokrasi gibi farklı konuların ele alındığı sohbet için Musk'a minnettarlığını dile getiren Weidel, 10 yıldır ilk kez kendisine karşı önyargılı olan medyanın müdahalesi olmadan düşüncelerini dile getirebildiğini söyledi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Musk, Almanya'da AfD'yi Destekledi - Son Dakika

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