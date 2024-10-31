MUSKİ, Menteşe'de Su İsale Hattını Yeniledi - Son Dakika
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MUSKİ, Menteşe'de Su İsale Hattını Yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Menteşe'de 8 kilometre su isale hattını yenileyerek içme suyu kesintilerini en aza indirdi. 2024 yılı itibarıyla 3 bin 218 arızaya müdahale edildi, 5 bin metreden fazla yeni içme suyu hattı yapıldı.

31.10.2024 22:41
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MUSKİ Menteşe'de 8 kilometre su isale hattını yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Menteşe'de bu yıl içinde 3 bin 218 arızaya müdahale ederken, 5 bin metreden fazla yeni içme suyu hattı ve yaklaşık 8 bin metre hat yeniledi.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekipleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın üzerinde hassasiyetle durduğu içme suyu kesintilerinin giderilmesi konusunda yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri yeni hat yapımı, ilave su sağlama, hat yenileme ve arızalara müdahale etmeye devam ediyor.

Özellikle içme suyu hat arızalarından kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler kentin neredeyse her noktasında çalışma gerçekleştiriyor.

Su kesintilerinin önüne geçiliyor

Kentin farklı noktalarında tespit edilen ayrıca vatandaşlar tarafından bildirilen içme suyu hat arızaları belli bir plan ve program dahilinde gideriliyor. Vardiyalı olarak 24 saat esasına göre çalışan ekipler sabahın erken saatlerinde belirlenen arızalara müdahale etmeye başlarken günün önemli kısmını hat tamiratı ve düzenlemesi ile geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle de yaz aylarında içme suyu sorunlarının yaşandığı Menteşe İlçesinde bu sorunlar tamamen ortadan kalktı. Bu sorunun ortadan kalkmasında yapılan ilave su temin projelerinin yanı sıra ekiplerin arızalara da anında müdahale etmeleri büyük önem taşıyor. 2024 yılında 3 bin 218 arızaya müdahale eden MUSKİ çalışanları böylelikle İlçede yaşanan su kesintilerini en az sürede ortadan kaldırarak günlük hayatın olumsuz etkilenmesinin önüne geçiyor.

10 Bin metrenin üzerinde hat çalışması yapıldı

Ekipler ilçenin su sorunlarını tamirat çalışmalarını tamirat çalışmalarını yanı sıra kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi ve yeni hatların yapılması ile birlikte ortadan kaldırdı. Bu kapsamda ekipler Menteşe merkez başta olmak üzere tüm mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda 2024 yılında yaklaşık 5 bin 37 metre ilave içme suyu hattı ve 8 bin metre de hat yenileme çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MUSKİ, Menteşe'de Su İsale Hattını Yeniledi - Son Dakika

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