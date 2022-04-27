Mustafa Karagöl'ün acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Karagöl'ün acı günü

27.04.2022 00:58
Mustafa Karagöl'ün acı günü

İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün ağabeyi Selami Karagöl son yolculuğuna uğurlandı.

İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün ağabeyi Selami Karagöl son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl'ün ağabeyi Selami Karagöl (62), Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karagöl'ün cenazesi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyüne getirildi. Bağpınarı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Karagöl'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tank vermesini memnuniyetle karşılıyoruz Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tank vermesini memnuniyetle karşılıyoruz

İhlas Haber Ajansı, Almanya, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mustafa Karagöl'ün acı günü - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Karagöl'ün acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement