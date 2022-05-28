Mustafa Sarıgül: "Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz" - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül: "Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz"

28.05.2022 22:23
Mustafa Sarıgül: "Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz"

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül lideri, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı skandal paylaşıma sert tepki gösterdi. Sarıgül, "Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı bütün ulusumuzu temsil eden bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasına Türkiye Değişim Partisi olarak asla ve asla izin vermeyiz." dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir video paylaşmıştı. Skandal paylaşımla ilgili Enes Kanter hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılırken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den de sert bir çıkış geldi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA KİMSENİN LAF SÖYLEMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Sarıgül, Enes Kanter'in yaptığı paylaşımı kınadıklarını ve Cumhurbaşkanına yurt içi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. Enes Kanter'in paylaşımını kınadıklarını ifade eden Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı bütün ulusumuzu temsil eden bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasına Türkiye Değişim Partisi olarak asla ve asla izin vermeyiz." dedi.

"O MAKAMA HERKES SAYGI GÖSTERME MECBURİYETİNDE"

Açıklamalarının devamında ise Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı devletimizin makamıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bütün ulusumuzu temsil etmektedir. O makama herkesin saygı göstermek mecburiyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı; atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı son derece yüce bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasını kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmayız ve esefle kınıyoruz" dedi.

Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz
Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz
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Kaynak: İHA

Türkiye Değişim Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafa Sarıgül: 'Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz' - Son Dakika


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