Mustafakemalpaşa'da Sağlıklı Kilo Kaybı - Son Dakika
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Yerel

Mustafakemalpaşa'da Sağlıklı Kilo Kaybı

Bursa'nın Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde uzman diyetisyenler ile birçok kişi sağlıklı kilo veriyor.

28.02.2025 17:10
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Mustafakemalpaşa'da Sağlıklı Hayat Merkezlerine gidenler kilo verip çıkıyor

BURSA - Bursa'da Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne başvuran birçok kişi, uzman diyetisyenlerin rehberliğinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak ideal kilolarına ulaşıyor. Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran 76 yaşındaki Kemal Karataş ile 54 yaşındaki Sevinç Altıntaş, diyetisyenin verdiği diyet ile uzun yıllar sonra sağlıklı kilo vermenin mutluluğunu yaşarken, 62 yaşındaki Nursen Bulgan ise diyabet hastalığını insülin kullanmadan sağlıklı kilo vererek dengeledi.

Bursa'da 13 noktada hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), vatandaşlara sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetleri anlamında önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Merkezlerde görev yapan diyetisyenler, kilo vermek isteyen bireylere ücretsiz beslenme danışmanlığı yaparak sağlıklı kilo kaybını destekliyor ve hastalıklardan kurtulmasına vesile oluyor. Merkeze başvurmadan önce 108 kilo olduğunu belirten Kemal Karataş, "Kilolarımdan rahatsızdım Sağlık ocağındaki doktoruma gittim, kendisi diyetisyen hanıma sevk etti beni. 5-6 hafta içerisinde 85 kiloya kadar düştüm. Sağlığım yerine geldi. Allah'ıma şükürler olsun şimdi çok çok daha iyiyim. Eşimle her gün yürüyüşümüzü yapıyoruz. Nefesim de yerine geldi" diye konuştu.

'Ölmekten korkuyordum'

Kilolaları yüzünden ölmekten korktuğu için Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurduğunu ifade eden Sevinç Altıntaş ise, "Kilolarım yüzünden kalp krizi geçirmekten korkuyordum, geceleri de 3-4 defa kalkıyordum uykum bölünüyordu, eğilip ayakkabılarımı bile bağlayamıyordum. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyen hanıma başvurdum, burası sayesinde kilolarımdan kurtuldum. Çevremdeki insanlara da tavsiye ediyorum, herkesi buralardan hizmet almaya bekliyorum" dedi.

'Kızımın kıyafetlerini giyiyorum'

Kilo verdiğini görenlerin dışarıda kendisini tanıyamadığını söyleyen Altıntaş, ". Tuhaf tuhaf bakıyorlar, ne yaptın kendine tüp mide ameliyatı mı oldun diye soruyorlar. Bu gibi tepkilerle karşılaştım ama bundan dolayı çok memnunum. Artık kendi kıyafetlerim olmuyor, kızımın kıyafetlerini giyiyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı kilo vererek hastalığına çare buldu

Merkezden hizmet alan bir diğer danışan Nursel Bulgan ise, diyabet hastası olduğunu, iğneden korktuğu için insülin kullanmayı istemediğini belirterek, doktorların da yönlendirmesiyle çareyi diyetisyende bulduğunu söyledi. İlaç ve iğne kullanmamasının bir süre sonra kendini rahatsız ettiğini ifade eden Bulgan, 'Kendimi artık rahatsız hissetmeye başlamıştım, yatarken vücudum refleks yapıyordu, bir oraya bir buraya atıyordu. Bunun yanında vücutta kaşıntılar, aşırı derecede yorgunluk da oluyordu derken rahatsızlandım. Doktora gittim, o da bana insülin kullanmamı tavsiye etti. İğneden korkan insanım. Bende kullanmam diye diretince beni diyetisyene yönlendirdi. Buraya geldim Yasemin Hanım'la tanıştım. Diyet programına başladık 15 kilo verdim, 48 kiloya kadar düştüm. Şekerim dengelendi. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

'Amaç sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak'

Öncelikli amaçlarının topluma sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve sağlıklı bireylerin de sağlıklarını devam ettirmelerini sağlamak olduğunun altını çizen merkezde görevli diyetisyen Yasemin Demir, "Sağlığı risk oluşturan bazı faktörler oluyor. Bunların başında fazla kilolu olmak ya da zayıflık, kan değerlerinin yüksek veya düşük olması gibi. Amaçlarımızdan biri bunları beslenme tedavisiyle tedavi edebiliyorsak bu konuda danışanlara yardımcı olmak. Bunlar hastalığa dönüşmeden kişileri sağlığına kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'Bilgilerini tazeliyoruz, yanlış bildiklerini düzeltiyoruz'

Merkeze başvuran insanların önce antropometrik ölçümlerinin yapıldığını ifade eden Dyt. Demir, "Önce kilo durumunu değerlendiriyoruz. Daha sonrasında kan tahlil değerlerine bakıyoruz. Eğer kişide herhangi bir problem varsa öncesinde doktorlar da buraya yönlendirmiş olabiliyor. Bazen de başvuranlar kendilerinde sorun olup olmadığını bilemeyebiliyorlar, eğer kan değerlerinde bir sorun varsa beslenme planı oluşturuyoruz. Direkt olarak bize başvurup kan değerinde anormallik fark ettiğimiz kişileri doktora yönlendiriyoruz. Burada biz onları sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye çalışıyoruz, kontrollerini yapıyoruz, takiplerini yapıyoruz. Bu sürecin tamamında destek sağlıyoruz, bilgilerini tazeliyoruz yanlış bildiklerini de düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa'da Sağlıklı Kilo Kaybı - Son Dakika

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