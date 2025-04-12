Mütefekkir Aliya İzzetbegoviç Anısına Program Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve ERÜ Genç İletişimciler Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Mütefekkir Aliya İzzetbegoviç ve Gönül Coğrafyamızın Diplomatik Gücü isimli programa katıldı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezi'nde 'Mütefekkir Aliya İzzetbegoviç ve Gönül Coğrafyamızın Diplomatik Gücü' programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Aliya İzzetbegoviç anısına özel hazırlanan klip izletildi.

Programdaki konuşmasında sözlerine Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ederek başlayan Başkan Büyükkılıç, "Milli Gençlik Vakfı Başkanı ve ardından Refah Partisi İl Başkanlığım döneminde adeta Bosna ile yattık, Bosna ile kalktık. O süreç içerisinde elimizin erdiği, gönlümüzün arzu ettiği şekliyle nasıl katkıda bulunuruz diyerek gece demeden, gündüz demeden merhum Erbakan Hocamızın da talimatlarıyla, katkıda bulunmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık ve diplomasi alanlarında bıraktığı izlerle hepimize yol gösterdi"

Büyükkılıç, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Elbette sizlere çok iş düşüyor. Geçmişi okuyacağız, ders alacağız, geleceğe taşıyacağız. O açıdan Aliya'nın bir devlet adamı olmanın ötesinde bir mütefekkir olduğunu biliyoruz. En önemlisi bir kaygısı olan insandı. Gönül coğrafyamızın ortak vicdanı ve sesi olmuştu. İnsanlık ve diplomasi alanlarında bıraktığı izlerle hepimize yol gösterdi. Özgürlük, inanç ve insan onuru üzerine kurguladığı yaklaşımı hepimiz için olmazsa olmaz oldu" diye konuştu.

Programa seve seve destek verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Kaleminde inanç, satırlarında adalet, cümlelerinde özgürlük olan bu güzel insanı, "İslam Deklarasyonu" ve "Doğu ile Batı Arasında İslam" gibi eserleriyle hem Müslüman kimliğini hem de evrensel insanlık değerlerini hep beraber tanıyacağız" dedi.

Büyükkılıç, Bosna'da yıllar önce yapılan zulüm ve soykırımın bugün Gazze'de uygulandığına da dikkat çekerek, şunları söyledi:

"1992'de başlayan savaşta, Avrupa'nın ortasında bir halk, sistematik olarak yok edilmeye çalışılırken yine aynı şekilde bugün Gazze'de benzeri zulüm yapılırken, bizler kayıtsız kalamayız, kalmamalıyız. Biz üzerimize düşenleri yapacağız, her şeye kadir olan Allah'a teslim olacağız ama hiçbir zaman bizi yok etmek isteyenlere köle olmayacağız. Bu yönde hepimizin yüreklenmesi, hepimizin üzerine düşeni yapması, hepimizin gayret göstermesi gerektiğini buradan paylaşıyorum."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da öğrencilerin bu tür manevi iklimlerden faydalanmalarını önemsediklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç'ın bu konularda her daim kendilerine destek verdiğini belirten Altun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde, 20-21-22. Dönem İstanbul Milletvekili Dr. Hüseyin Kansu, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic ve Araştırmacı Dr. Merzuk Grabus tarafından sunum gerçekleştirildi. Program kapsamında, bu güne özel fotoğraf sergisi de yer aldı.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 20-21-22. Dönem İstanbul Milletvekili Dr. Hüseyin Kansu, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic, Araştırmacı Dr. Merzuk Grabus, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Mustafa Akdağ ve Dekan Yardımcısı Murat Başarır'ı konuk etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette sıcak ve samimi bir ortamda misafirleri ile sohbet eden Büyükkılıç, ziyareti değerlendirerek, "Mütefekkir Aliya İzzetbegoviç ve Gönül Coğrafyamızın Diplomatik Gücü programı vesilesiyle şehrimize teşrif eden kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, şehrimize ve programımıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ