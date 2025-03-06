Müzik Lisans Protokolü İmzalandı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği" protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada, "2024 yılı sonu itibarıyla müzik meslek birliklerinin telif geliri 2 milyar 210 milyon TL'yi aşmış durumda. Lisanslı otel sayısı ise uygulama öncesine göre 7 kat artışla 14 bine ulaştı. Biz bu protokolü lokanta, restoran, kafe, eğlence tesisleri gibi büyük müşteri kitlesi olan ve müzikten faydalanan işletmelerin yıllardır yaşadığı telif anlaşmazlıklarının çözümünde önemli bir eşik olarak görüyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gastronomi tesisleri ve müzik meslek birlikleri arasında "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği" protokolü imzalandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilgili kurumların başkanları, çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz bu protokolü lokanta, restoran, kafe, eğlence tesisleri gibi büyük müşteri kitlesi olan ve müzikten faydalanan işletmelerin yıllardır yaşadığı telif anlaşmazlıklarının çözümünde önemli bir eşik olarak görüyoruz. İnanıyorum ki konaklama tesislerimize yönelik uygulamamızda olduğu gibi bu iş birliği de hem müzisyenlerin hak ettikleri telif gelirine ulaşmasına hem de gastronomi işletmelerinin hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine önemli katkılar sunacaktır" dedi.

"Müzik meslek birliklerimiz konaklama tesislerinde müzik lisans belgesi uygulamasını başlattık"

Bakan Ersoy, telif hakkı sahiplerini temsil eden meslek birliklerini paydaşları olarak gördüklerini belirterek, sanatçıların bireysel çabalarıyla kendi haklarını takip edebileceği alanların olmamasının toplu lisans sistemini doğurduğunu ve bunun çok büyük bir problem olduğuna değindi. Söz konusu iş birliği anlaşmasıyla ilgili sektörlerin ve temsilcilerinin problemlerinin ortadan kalkacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Müzik sektörü meslek birlikleri, bu sistemin en köklü ve güçlü aktörleri olarak binlerce hak sahibini, milyonlarca şarkı ve on binlerce kullanıcıyı bir araya getirmekte ve telif sisteminin işlemesini sağlamaktadır. Bu sayede hak sahipleri telif gelirine ulaşabilmekte, kullanıcılar ise dünya müzik repertuarından yararlanma hakkını elde etmektedir. Aslen toplu lisanslama sistemi ülkemizde 42 yıllık bir geçmişe sahip. Ancak böylesi uzun bir süreye rağmen özellikle otel, restoran, kafe gibi halka açık yerlerin lisanslanmasındaki anlaşmazlıklar, çeşitli nedenlerle bugüne kadar çözülememiştir. Biz, bu anlaşmazlıkları gidermek ve koruma-kullanma dengesine dayanan bir telif hakları sistemini tesis etmek için 2023 yılında önemli bir adım attık. Müzik meslek birliklerimiz MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYORBİR, MÜZİKBİR, MÜYABİR, TSMB ve konaklama tesislerini temsilen TÜROFED ve TUROB ile iş birliği içerisinde, konaklama tesislerinde müzik lisans belgesi uygulamasını başlattık. Bu iş birliği, her iki taraf için de son derece olumlu sonuçlara hızlı şekilde ulaşmamızı sağlamıştır" diye konuştu.

"Turizm ve müzik sektörlerinde yargıdaki anlaşmazlıkları bu uygulamamız ile sonlandırmış olduk"

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda faaliyete geçirilen bu gibi gelişmelerin toplumun bütün kesimlerinde telif hakları bilincinin yaygınlaşacağına ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacağına inandığını söyledi. Uygulama kapsamında konaklama tesislerinin indirimli bedellerle, eşit şartlarda, tek noktadan kolay bir şekilde müzik lisansına ulaşabilmelerini sağlandığının altını çizen Bakan Ersoy, "Lisanslama sisteminin bu şekilde tabana yayılması ise eser sahibi ve sanatçıların elde ettiği telif gelirinde ciddi bir artışı beraberinde getirmiştir. Son iki yıldaki bu artış yüzde 345 gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 2024 yılı sonu itibarıyla müzik meslek birliklerinin telif geliri 2 milyar 210 milyon TL'yi aşmış durumda. Lisanslı otel sayısı ise uygulama öncesine göre 7 kat artışla 14 bine ulaştı. Ayrıca, turizm ve müzik sektörleri açısından olumsuz sonuçlar doğuran ve yargıya da yansıyan anlaşmazlıkları yine bu uygulamamız ile sonlandırmış olduk. Bakınız uygulamadan önce, telif ihlalleri sebebiyle meslek birliklerinin konaklama tesisleri aleyhinde başlattığı 5 bin tane hukuki işlem bulunuyordu. Müzik lisans belgesi uygulaması sonrasında ise hakkında hukuki işlem başlatılan tek bir konaklama tesisi bile bulunmamaktadır. Böylece, telif hakkı sahipleri ile konaklama tesisleri arasında 40 yıldır süregelen sorun, hakkaniyete uygun bir şekilde çözümlenmiştir" diye konuştu. - İSTANBUL