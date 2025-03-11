Nadir Hastalıklar Sempozyumu - Son Dakika
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Nadir Hastalıklar Sempozyumu

Nadir Hastalıklar Sempozyumu

BUÜ'nde nadir hastalıklar ve tedavi yöntemleri üzerine sempozyum düzenlendi.

11.03.2025 14:46
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde "Nadir Hastalıklar: Güncel Tedavi Yaklaşımları ve İleri Teknolojiler" konulu sempozyum gerçekleştirildi. Alanında uzman konukların katıldığı programda teknolojik gelişmeler ile tanı ve tedavi süreçleri de ele alındı.

BUÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış töreninde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Bircan Demir ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Nirgül Köksal konuşma yaptı.

Sempozyumda ilk oturumun başkanlığını Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'ndanProf. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu, Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç Gültekinve Çocuk Nöroloji Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Rabia Tütüncü Tokerüstlendi. Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı'ndanDoç. Dr. Şebnem Özemri Sağ, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'ndan Arş. Gör. Dr. Metehan Bacak, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Gülden Budak ve online olarak Üsküdar Üniversitesi/ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü/TRGENMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan sunum yaptı.

İkinci oturumun başkanlığını ise Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalın'danProf. Dr. Erdal Eren, ocukNefroloji-Romatoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Osman Dönmez ve BUÜ Elektronik Ana Bilim Dalı Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Aydemir üstlendi. İkinci oturum,Boğaziçi Üniversitesi/ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Prof. Dr. Arzu Çelik Fuss, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nden Dr. Arif Çetin ve online olarak Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı gerçekleştirdi. Son olarak, "Nadir Hastalıklarda Genetik Tedavi Projelerinin Tasarım Süreçleri ve TEKNOFEST Deneyimi" başlıklı sunumu ile TEKNOFEST 2024 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Nadir Hastalıklar ve Genetik Tedavi Birincisi FUSion Takımı (Dr. Berkcan Doğan, Nurdeniz Nalbant, Yiğit Kurtuluş ve Umut Turak) konuşmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca, "Nadir Hastalıklarda Prototip Geliştirilmesi: Mobil El Dış İskeleti" başlıklı sunumuyla TEKNOFEST 2023 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve Yaşam Teknolojileri Kategorisi/ En İyi Ön Kuluçka Girişimci Ödülü sahibi Pullexo İsmail Emir Yassı da katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Sempozyumun kapanışı "Renkli Dokunuşlarla İz Bırak: Nadir Hastalıklar İçin Farkındalık" temalı Tuvale El Basma Atölyesi ile yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nadir Hastalıklar Sempozyumu - Son Dakika

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