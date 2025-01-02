Nahit Menteşe Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Menteşe'nin naaşı, TBBM'de düzenlenen resmi cenaze töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri katıldı. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Menteşe'nin naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA