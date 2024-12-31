Naz Göktaş Muğla\'nın İlk Taekwondo Teknik Direktörü

Yerel

Muğla'dan Milli Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş geçtiğimiz günlerde Ankara Gazi Üniversitesi'nde, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 5. Kademe Taekwondo Teknik Direktörlük kursuna katıldı.

Eğitim sonrasında gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı sınavları başarıyla geçen Muğla'nın gururu başarılı Taekwondo antrenörü Naz Göktaş taekwondo branşında Muğla'nın ilk teknik direktörü oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş: "Naz Hoca gerek ulusal gerek uluslararası başarıları dolayısıyla her zaman ilimize ve ülkemize gururlar yaşatmış, Muğla'mızın değerli bir antrenörü olduğu gibi Teknik Direktörlük ünvanı dolayısıyla da kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Muğla Taekwondosuna ve Naz Hocamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA