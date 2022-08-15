Nazilli Belediyesi'nden Haydarlı'da eş zamanlı çalışma - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden Haydarlı'da eş zamanlı çalışma

15.08.2022 17:47
Nazilli Belediyesi'nden Haydarlı'da eş zamanlı çalışma

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Haydarlı Mahallesi'nde taşkınları önlemek için 2 adet su bendi ve istinat duvarı inşa ederek yeni bağlantı yollarının yapımı için çalışmalara başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Haydarlı Mahallesi'nde taşkınları önlemek için 2 adet su bendi ve istinat duvarı inşa ederek yeni bağlantı yollarının yapımı için çalışmalara başladı.

Kentin tüm noktalarında yatırımlarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri merkezden 16 kilometre uzaklıkta bulunan Haydarlı Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su taşkınlarını önlemek için 235 ve 211 metreküp bent inşa eden ekipler, hayati önem taşıyan 2 farklı noktada da güçlendirme çalışması yaparak istinat duvarı yapım faaliyetlerini tamamladı. Mahallenin iç noktalarına itfaiye ve ambulans girişlerini rahatlatmak için yeni yol açan belediye ekipleri, 6 metre yükseklikte bulunan yolun bağlantısını sağlamak için ise dolgu çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Haydarlı Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk; "Bu yol bizim için çok önemliydi. Araç giriş çıkışlarımız maalesef yoktu. Başkanımıza söyledik. Sağ olsun bir dediğimizi iki etmedi. İstinat duvarımız çekilerek yolumuz tamamlandı. Yaklaşık 1 hafta içerisinde parke taşı döşemelerimiz de tamamlanacak. Aşırı yağışlarla oluşan sel felaketinde mahallemizde büyük zarar meydana geliyordu. Belediyemiz burada bent çalışması yaptı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Haydarlı'da eş zamanlı çalışma - Son Dakika

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