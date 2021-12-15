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Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor

15.12.2021 11:44
Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kozdere Mahallesi'nde bulunan iki farklı noktada istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yaparak yol yenileme işlemlerine başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kozdere Mahallesi'nde bulunan iki farklı noktada istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yaparak yol yenileme işlemlerine başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek için istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Kozdere Mahallesi'ndeki 2 farklı noktada çalışma yapan ekipler, toplam bin 500 metreküp istinat duvarı inşa etti.

Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Ahmet Güler; " Mezarlığımızın çevresinde istinat duvarımız yapıldı. Aynı zamanda köy içinde yer alan 180 metre uzunluk ve 4 metre yükseklikteki yolumuzda da güçlendirme işlemlerimizi tamamladık. İstinat duvarlarımızın yanı sıra bu bölgede yaklaşık bin 200 metrekarelik alana parke taşı döşemesi için stabilize çalışmalarımız da başlatıldı. Yakın zamanda parke döşemesine başlanacak. Şahsım ve mahallem adına başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor
Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor
Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor
Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor
Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor
Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi, Kozdere'de üç ayrı çalışma yürütüyor - Son Dakika


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