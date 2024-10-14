Nazilli Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Başladı

Nazilli Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı. Muhtar Gamze Yarar, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit parke taşı döşenmeye hazır hale getirildiğini belirtti.

14.10.2024 17:20  Güncelleme: 17:22
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 228 ve 175 Sokak'ta yol yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında; yağmurlama hattı yenilenen yol iş makineleri ile kazındı. Stabilizesi gerçekleştirilen sokak kilit parke taşı döşemeye hazır hale getirildi. 288 Sokak'ın uzun yılladır yenilenmeyi beklediğini ifade eden Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Gamze Yarar, "Yağmurlama alt yapısı biten sokağımızda yol yenileme çalışmalarımız başladı. Alt yapı faaliyetlerinin tamamlanmasıyla Nazilli Belediyesi ekiplerimiz hemen yol düzenlemesine başladı. Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik'e, Fen İşleri Müdürümüze ve ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Tetik ve ekibi ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi genelinde inceleme yaptıklarını hatırlatan Muhtar Gamze Yarar, "Başkanımıza taleplerimizi iletmiştik. Esnafımızla ve mahalle sakinlerimiz ile de birebir görüşmeler yaptı, sorunlarını dinledi. Mahalle ziyaretlerinin ardından hızla yatırım almaktan dolayı mutluyuz" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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