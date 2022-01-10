Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi'nde yol çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Zafer Mahallesi 28/4 Sokak'ta yol yenileme, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık bin 750 metrekare alanda yürütülen çalışmalar kapsamında deforme olan eski yol baştan sonra kazındı. Kenar bordürleri döşenen ve stabilizesi yapılan yolda parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Göreve geldikleri günden bu yana elektrik, kanalizasyon, internet, telefon ve doğalgaz altyapısı tamamlanan tüm alanlarda yolların ivedilikle yenilendiğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazillimizin merkezden kırsala tüm noktalarında çalışmalarımız hızla sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından altyapısı tamamlanan 28/4 Sokak'ta yenileme faaliyetlerimizi başlattık. Sabırla bekleyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Saha ekiplerimizin incelemeleri ve ihtiyaç ivediliği doğrultusunda yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Faaliyetleri yakından takip eden mahalle sakinleri desteklerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarının devamını diledi. - AYDIN