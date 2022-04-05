Nazilli'de binlerce orucunu birlikte açtı - Son Dakika

Nazilli Belediyesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde ilk iftar programını Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde Sinan Dede Parkı'nda gerçekleştirilen iftar programına yüzlerce vatandaş katıldı. Nazilli Belediyesi tarafından hijyen şartları göz önünde bulundurularak özenle hazırlanan yemekler Akşam Ezanı öncesi titizlikle dağıtıldı. Tek tek iftar sofralarını ziyaret ederek vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Özcan, mahalle halkının taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Katılımlarından dolayı tüm Nazilli halkına teşekkür eden Başkan Özcan; "Ramazan ayında lokmamızı bölüşmeye, birlik ve beraberliğimizi büyütmeye devam ediyoruz. İftar yemeğimizde bizimle bir araya gelen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sofralarımız bir, gönüllerimiz bir, dualarımız bir olsun" diye konuştu. - AYDIN