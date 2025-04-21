Nazilli'de Doğa Yürüyüşü

Nazilli'de Kaymakam Kan öncülüğünde doğa yürüyüşü yapıldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli İlçesi Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen Yukarı Örencik, Apaklar ve bin 478 rakımlı Oyuk Baba mevkilerini kapsayan yaklaşık 5 kilometrelik doğa yürüyüşüne katıldı.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ın katılımıyla Hükümet Konağı bahçesinden başlayan Yukarı Örencik, Apaklar ve bin 478 rakımlı Oyuk Baba mevkiini içeren 5 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe katılan muhtarlar ve daire müdürleri başta olmak üzere vatandaşlar 2025 yılının ilk bahar yürüyüşünden mutlu ayrıldı.

Hem kültür hem de sağlık yürüyüşü

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan öncülüğünde yaklaşık 5 kilometre yürüyen grup, hem kültür hem de sağlık yürüyüşü yaptıklarını ifade ederek özellikle Oyuk Baba Türbesini ziyaret ederek dua ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Edinilen bilgiye göre Nazilli'de bulunan ve bin 478 metre rakımlı Oyuk Baba Türbesi, ilçenin önemli değerlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Bir çok Nazillilinin bilmediği fakat bölge halkının çok büyük önem verdiği Oyuk Baba'nın hikayesi akıllarda iz bırakıyor. Oyuk Baba, Kurtuluş Savaşı yıllarında köylüleri organize edip bölgeyi düşmana karşı savunmuş bir şahıs olarak biliniyor. Oyuk Baba Türbesi hem askere gidecek olan gençler tarafından hem de dilek dilemek isteyenlerce ziyaretçi akınına uğruyor.