Üye Girişi
Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi

03.12.2021 12:02
Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törene; Belediye Başkan Vekili Fatih Pehlivan, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi, NAZENDER, NBED, özel eğitim ve rehabilitasyon okullarının yöneticileri, çok sayıda engelli ve engellilere destek veren vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli, "Pandemi dolayısıyla geçen yıl etkinliğimiz olmadı. Bu sene tekrar bir araya geldik. Beklenti ve isteklerimizi her yıl dile getiriyoruz. 3 Aralık bizim için kutlama günü değil, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş farkındalık günüdür. Bu programa katılan tüm engelli arkadaşlarımın eğitim ve iş hayatında gösterdikleri azim ve başarılarıyla gurur duyuyorum. Sizlerin sadece 3 Aralık'ta hatırlanmayıp yılın her gününde empati yapılarak evlere kapatılmadan eğitim ve öğrenim becerisinin artacağı sosyal projeler içerisinde görmek istediğimizi ayrıca belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Ankara'daki programları nedeniyle törene katılamayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'en büyük engel sevgisizliktir'. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Göreve geldiğimiz ilk gün Nazilli'yi birlikte yöneteceğiz demiştik. Bu anlamda ilçemizdeki tüm engelli derneklerimize ve topluluklarımıza destek verdik. Desteklerimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta daha çok yer aldığı, çalışma hayatının desteklendiği ve engelli dostu bir Nazilli için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi
Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi
Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi
Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi
Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi
Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi

Dünya Engelliler Günü, Nazilli, Engelli, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dev fil suya adımını atınca timsahlar kaçacak yer aradı! İşte timsahın acı içinde öldüğü anlar 16:26 Dev fil suya adımını atınca timsahlar kaçacak yer aradı! İşte timsahın acı içinde öldüğü anlar
Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği dağıtmışlar 16:21 Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği dağıtmışlar Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim 16:11 Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Son Dakika Haberleri
16:22 Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz!
16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!
16:18 İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek
16:16 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı
16:11 Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı!
16:11 Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim
16:10 Takım arkadaşlarını toplayıp konuşma yaptı! Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart
16:02 Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi
15:52 Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias!
15:44 Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!
Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağdı Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağdı         
16:27
Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz! Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz!         
16:23
İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Sofraların eti olarak bilinen çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Sofraların eti olarak bilinen çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
11:23
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 16:34:09. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement