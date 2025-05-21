Nazilli'de Hayvan Taşıma Denetimi - Son Dakika
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Nazilli'de Hayvan Taşıma Denetimi

Nazilli\'de Hayvan Taşıma Denetimi
21.05.2025 14:54
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Nazilli'de jandarma ile yapılan denetimlerde, canlı hayvan taşıma araçlarının kontrolleri yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma işbirliği ile rutin yol kontrollerine devam eden ilçe tarım ekipleri, canlı hayvan taşıma araçlarını denetledi.

Aydın genelinde il ve ilçe tarım ekiplerince 'Sağlıklı hayvansal gıda' kapsamında gerçekleştirilen yol kontrolleri, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle sıklaştırıldı. Bu çerçevede Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile sahaya inen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Canlı hayvan taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde hayvan sağlık kontrolleri, küpeleri ve taşınması zorunlu evraklarının kontrolleri yapıldı. Konu ile ilgili Nazili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortaklaşa yıl boyu yapılan rutin yol kontrollerinde, bugün de Bozdoğan yolu üzerinde gerçekleştirildi. İnsan sağlığının önceliği olan 'sağlıklı hayvansal gıda' temini için güzergahta gerçekleştirilen faaliyette, hayvanların sağlık kontrolleri, beraberinde bulunması zorunlu belgelerin denetimi gerçekleştirilmiştir. İlçemizin faklı noktalarında yıl boyunca gerçekleştirilecek kontrollerde, üreticilerimizin sorun yaşamaması için nakledilen hayvanların, sağlıklı olması, kulaklarının küpeli ve evraklarının tam olmasına dikkat etmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Hayvan Taşıma Denetimi - Son Dakika

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