Nazilli'de liseli genç kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de liseli genç kazada hayatını kaybetti

Nazilli'de liseli genç kazada hayatını kaybetti Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile SUV aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü lise 1. sınıf öğrencisi genç hayatını kaybetti.

30.03.2025 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de liseli genç kazada hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile SUV aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü lise 1. sınıf öğrencisi genç hayatını kaybetti.

Kaza, Nazilli ilçesi Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın- Denizli karayolunda şehir merkezi istikametine seyreden Muhammet Samet Ulusoy'un kullandığı 09 ANN 016 plakalı motosiklet, önünde seyreden E.G.Y. idaresindeki 09 K 1480 plakalı Hyundai marka SUV otomobil 'U' dönüşü yaptığı sırada otomobilin altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışan Ulusoy'un boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan gencin cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Muhammet Samet Ulusoy'un Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ayrıca otomobil sürücüsünün doktor olduğu ve olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasına rağmen genci kurtaramadığı öğrenildi. Acı haberi duyan Ulusoy'un yakınları sinir krizi geçirirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Nazilli, Aydın, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de liseli genç kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

22:16 Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
21:56 Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
21:44 İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
19:52 Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
11:43 Dilenciler lüks araçlarla ’’Mesaiye’’ geldi Dilenciler lüks araçlarla ''Mesaiye'' geldi
11:38 Cengiz Ünder, ABD’de bir ilki yaşadı Cengiz Ünder, ABD'de bir ilki yaşadı
11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
10:57 Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
10:38 Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
10:36 Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
09:59 İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
09:49 Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 00:40:18. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de liseli genç kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement