Nazilli\'de okul güvenliği için öğretmen ve idarecilere eğitim düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğretmenler, okul idarecileri ve ilgili kurum personellerine yönelik düzenlenen eğitim programında okul güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile çocuk ve ergenlerde riskli davranışlar ele alındı.

Nazilli ilçesinde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini desteklemek amacıyla Okul Güvenliği Eğitim Programı gerçekleştirildi. İlçede görev yapan öğretmenler, okul idarecileri ve ilgili kurum personellerinin katıldığı programda, okullarda güvenliğin sağlanması ve çocukların karşılaşabileceği risklere karşı farkındalık oluşturulması konuları üzerinde duruldu. Program kapsamında Dr. Müge Karagöz Çetiner tarafından çocuk ve ergenlerde riskli davranışlar hakkında bilgilendirme yapıldı. İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Tüzün ise okul güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği konularında katılımcılara bilgi aktardı. Eğitimlerde, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Nazilli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, çocukların güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarında yetişmesi için katkı sunan uzmanlara ve programa katılan eğitimcilere teşekkür edildi.