Nazilli'de "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Nazilli'de "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi

07.05.2022 14:14
Nazilli'de "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Nazilli'de İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk'ün katılımıyla Uzun Çarşı Atatürk Bulvarı girişinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yapıldı.

Protokol üyeleri ve polis ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı. Emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, uygulamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2021 yılında trafikte emniyet kemeri kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla 'Bi Hareketine Bakar Hayat', 'Kemerinle Yol Ver Hayata' mottolarıyla trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla kemer kullanımı arttırılmasına yönelik kampanyalar ve faaliyetler yürütülmüştü. Aynı zamanda trafikte yaya önceliğinin arttırılması konunda da 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottolarıyla yaya geçidinin ve kavşak giriş ve çıkışlarında geçişlerde yayalara öncelik verilmesi konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmüştü. Bu yılda 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosu ile yaya yolunda ilerleme, görünür olma, trafik ışık ve işaretlerini takip etme, yaya geçini kullanma ve yola odaklanma adımları öne çıkartılarak vatandaşlarımızın bu tedbirleri alması için ülke genelinde bir kampanya yürütülmektedir. Bu anlamda da Nazillimizde İlçe Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımızla beraber bugün bizde bu faaliyeti başlattık ve bu hafta süresince de birçok kampanyalarla ve etkinliklerle Trafik Haftasının kutlanması gerçekleştirilecek. Ben bütün Nazillililerimizin sürücülerimizin dikkatli olmaları, yayalara öncelik vermeleri emniyet kemeri kullanmalarını ve yayalarımızın da yaya geçitlerini ve kaldırımlarını kullanmalarını hassasiyetle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Nazilli'de Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması gerçekleştirildi
Nazilli'de Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması gerçekleştirildi
Nazilli'de Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması gerçekleştirildi
Nazilli'de Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması gerçekleştirildi
Nazilli'de Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması gerçekleştirildi

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Trafik Haftası, Hisarcık, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de 'Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik Uygulaması' gerçekleştirildi - Son Dakika


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