Nazilli'de Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Nazilli'de Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Nazilli\'de Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle'de yürütülen yol yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Tetik, ilçenin dört bir yanında yol yapım ve bakım çalışmalarının süreceğini belirtti.

12.03.2025 16:28  Güncelleme: 16:31
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle 177 Sokak'ta yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalara dair yetkililerden bilgi alan Başkan Tetik, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Yeni Mahalle Muhtarı Halil Erbil'in de eşlik ettiği incelemeler sırasında açıklama yapan Başkan Tetik, ilçenin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şu an kent genelinde 5 farklı noktada eş zamanlı yol çalışması yürüttüğünü ifade eden Tetik, üstyapı hizmetlerini vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürdüklerini dile getirdi.

3 dönemdir yollarının yapılmadığını söyleyen mahalle sakinleri, Ramazan Bayramı'na kadar bitmesi planlanan yollarının yenilenmesiyle asıl bayramı yaşayacaklarını kaydederek çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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