Nazilli'de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor - Son Dakika
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Nazilli'de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor

12.04.2022 10:24
Nazilli'de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor

Nazilli Belediyesi tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde düzenlenen iftar yemekleri devam ediyor.

Nazilli Belediyesi tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde düzenlenen iftar yemekleri devam ediyor.

Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofraları yüzlerce vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor. Son olarak Yeşil Mahalle Muhtarlık Binası önünde düzenlenen iftar programı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hijyen şartları gözetilerek hazırlanan yemekler, belediye personelleri tarafından Akşam Ezanı öncesi vatandaşlara ikram edildi.

Tek tek iftar sofralarını ziyaret eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "İftar yemeklerimizin ilkini Pınarbaşı Mahallemizde gerçekleştirmiştik. Bugün Yeşil Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ramazan ayında lokmamızı bölüşmeye, birlik ve beraberliğimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bizimle bir araya gelen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor
Nazilli'de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor
Nazilli'de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor
Nazilli'de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor

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Kürşat Engin Özcan, Ramazan, Nazilli, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de yüzlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor - Son Dakika
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