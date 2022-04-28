Nazilli'nin dört bir yanı dev Türk bayrakları ile donatılıyor - Son Dakika
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Nazilli'nin dört bir yanı dev Türk bayrakları ile donatılıyor

28.04.2022 17:00
Nazilli'nin dört bir yanı dev Türk bayrakları ile donatılıyor

Nazilli Belediyesi tarafından Derebaşı Mahallesi'ne 15 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi.

Nazilli Belediyesi tarafından Derebaşı Mahallesi'ne 15 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi.

Milli ve manevi duyguların yaşatılması için çalışan Nazilli Belediyesi, kentin dört bir yanını şanlı Türk bayrakları ile donatmaya devam ediyor. Son olarak Derebaşı Mahallesi'ne Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 metre uzunluk ve 3 metre genişliğe sahip ay yıldızlı al bayrağımız göndere çekildi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mesut Tuncel; "Dev bayrağımızın Derebaşı Mahallemizde dalgalanmasına vesile olan Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Köyümüzün girişinin yanı sıra düğün salonumuza da bir Türk bayrağı diktik. Bayrak candır, rengi kandır. Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli'nin dört bir yanı dev Türk bayrakları ile donatılıyor
Nazilli'nin dört bir yanı dev Türk bayrakları ile donatılıyor
Nazilli'nin dört bir yanı dev Türk bayrakları ile donatılıyor
Nazilli'nin dört bir yanı dev Türk bayrakları ile donatılıyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Milli, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'nin dört bir yanı dev Türk bayrakları ile donatılıyor - Son Dakika


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